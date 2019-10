Prévisions météo: une douceur à terrasse mais va-t-elle durer jusqu'au week-end?

Ce mercredi, la journée débutera sous les nuages dans de nombreuses régions, avec même possibilité de légères bruines sur la moitié nord-ouest du pays. Un temps plus sec avec des éclaircies reviendra ensuite en cours d'après-midi. Temps très doux avec des maxima de 16 à par endroits 19 degrés. Le vent sera faible à modéré d'est.

Demain jeudi, le ciel sera d'abord assez nuageux avec éventuellement un peu de pluie. L'après-midi, le temps deviendra sec avec quelques rayons de soleil. En soirée, quelques faibles averses pourront se produire depuis le littoral. Maxima de 15 à 20 degrés. Vent modéré et à la mer parfois assez fort de sud tournant vers le sud-ouest.

Vendredi, le temps restera sec avec des périodes ensoleillées et des passages nuageux. Léger recul des températures qui ne dépasseront plus 16 degrés. Le vent sera modéré et passera du sud-ouest au sud.

Samedi, le temps sera d'abord sec, puis le risque de pluie augmentera à partir du nord-ouest en cours de journée. Les températures atteindront 17 ou 18 degrés.

Dimanche, quelques pluies résiduelles pourront encore se produire par endroits, surtout sur le sud-est du pays. Le temps deviendra ensuite généralement sec avec des éclaircies. Il fera nettement plus frais avec des températures qui ne dépasseront plus 12 degrés.

Lundi, un temps frais mais généralement sec se profile, sous un ciel partiellement nuageux. Maxima autour de 11 ou 12 degrés.

Mardi, le temps pourrait rester sec et le ciel changeant. Maxima de l'ordre de 10 degrés.