Prévisions météo: une Fête de l'Armistice sous un ciel couvert

Le temps sera généralement sec en ce mercredi de commémoration de l'Armistice mais il fera cependant souvent nuageux. Les maxima iront de 10 à 14 degrés. La pluie reviendra ce soir et cette nuit l'ouest.

Ce mercredi, le temps restera donc généralement sec avec, en Haute Belgique, éventuellement quelques faibles précipitations par endroits. Le matin, il fera gris avec des nuages bas et, en Ardenne ou sur le nord­-ouest, des bancs de brouillard.

En cours de journée, quelques éclaircies pourront faire leur apparition, mais le ciel sera toutefois souvent nuageux. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Haute Ardenne et 14 degrés dans le centre. Le vent faible deviendra parfois modéré en cours de journée.

En soirée et durant la nuit de mercredi à jeudi, la nébulosité augmentera rapidement à partir de la côte. En cours de nuit, des pluies toucheront l'ouest du pays et, en fin de nuit, aussi le centre. Sur l'est du pays, le temps pourrait rester sec jusqu'au matin. Les minima seront compris entre 6 et 11 degrés. Le vent sera modéré et deviendra parfois assez fort à la côte. Les rafales pourront atteindre 50 à 55 km/h.

Jeudi matin, l'Institut royal météorologique prévoit un temps encore pluvieux dans l'est avant le retour d'un temps sec partout avec des éclaircies depuis l'ouest. Les maxima varieront de 9 à 13 degrés. La journée débutera sous les nuages dans la moitié est du pays avec encore quelques précipitations. Ensuite, le temps sera généralement sec et les éclaircies, déjà présentes dans l'ouest, s'étendront vers l'est au fil des heures. Les maxima se situeront entre 9 degrés en Hautes­ Fagnes et 12 ou 13 degrés en plaine. Le vent sera modéré ou temporairement assez fort le matin. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.

Vendredi, il fera sec avec des éclaircies puis la pluie arrivera en cours d'après­-midi, avec des maxima proches de 13 degrés. Ce week­-end, l'IRM s'attend à de la douceur mais parfois aussi de la pluie ou quelques averses.

