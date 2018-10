Prévisions météo: une fin de semaine CHAUDE

Un air doux. Un soleil dominant. Un ciel bleu. Le temps reste beau ce mercredi et sa bienveillance se prolongera encore plusieurs jours. Les températures maximales, nettement au-dessus des 20°C, se trouveront loin de la température maximale moyenne d'octobre, soit 14,7°C, établie à partir des mesures de l'Institut Royalde Météorologie (IRM) à l'observatoire d'Uccle entre 1981 et 2010.

Mercredi, le temps sera donc ensoleillé avec des températures estivales: de 18 ou 19 degrés dans les Hautes Fagnes et jusqu'à 24 degrés en Campine. Le vent sera faible.

La nuit de mercredi à jeudi, les minima seront compris entre 10 et 15 degrés.





Jeudi, un peu de pluie, jusqu'à 24°C

Jeudi matin, une faible perturbation traversera notre pays à partir de la frontière française, et sera à l'origine d'un ciel partiellement à très nuageux avec quelques pluies ou averses. En cours de journée, le temps deviendra sec avec davantage d'éclaircies à partir du sud. En soirée et surtout durant la nuit, le risque d'averses augmentera à nouveau. Les maxima resteront très doux; ils se situeront autour de 19 ou 20 degrés en Ardenne et entre 22 et 24 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur sud à sud-est, avec des rafales de 40 à 55 km/h.





Vendredi, quelques degrés en moins

Vendredi matin, les champs nuageux seront encore abondants sur l'est du pays et pourraient temporairement encore y distiller quelques gouttes de pluie. Ailleurs, le ciel sera partagé entre soleil et nuages élevés; ces conditions s'étendront aussi à l'Ardenne durant l'après-midi. Les maxima seront compris entre 15 ou 16 degrés en Hautes-Fagnes et 19 ou 20 degrés en plaine.

Ce samedi, le temps sera sec, ensoleillé et particulièrement doux avec des maxima de 20 à 25 degrés, voir localement un peu plus. Le vent sera modéré de secteur sud.





Aire plus frais et un brin de pluie dimanche et lundi

Dimanche et lundi, un système frontal ondulant devrait affecter nos régions et conduire à un temps plus nuageux avec des pluies ou des averses à partir de l'ouest. Cette perturbation sera suivie d'air plus frais; les température accuseront alors une baisse de quelques degrés.

Mardi, une nouvelle hausse du champ de pression devrait donner lieu à un temps plus sec et calme, avec des maxima autour de 17 degrés.