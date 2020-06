Prévisions météo: une fin de semaine sous la chaleur

Ce jeudi matin, la nébulosité sera abondante dans les régions proches de la France avec temporairement un peu de pluie ou quelques averse. Sur le nord et l'est, le ciel sera sec avec des éclaircies. En cours de journée, la nébulosité redeviendra variable dans toutes les régions et quelques averses parfois orageuses éclateront par endroits, surtout sur le sud du pays. Le risque sera plus réduit en Flandre.

Les maxima se situeront entre 17 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 22 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré d'est à nord-est. En bord de mer, une brise de mer assez forte de nord à nord-est se lèvera l'après-midi.

Demain vendredi, le ciel sera d'abord assez ensoleillé, avant le retour des nuages depuis le sud-ouest. En cours d'après-midi, quelques averses éventuellement orageuses pourront déjà se développer de manière isolée. D'autres plus nombreuses suivront en soirée et durant la nuit suivante à partir de la France. Les maxima varieront entre 22 et 28 degrés. Le vent sera d'abord modéré d'est à sud-est, devenant faible à modéré de direction variable en cours d'après-midi.