Prévisions météo: une journée de printemps belle et chaude avant une fin de semaine TRÈS ensoleillée

Selon l'IRM, l'Institut Royal Météorologique, il va faire très beau cette semaine.

Aujourd'hui, belle et chaude journée de printemps avec par moments des petits cumulus de beau temps et des nuages élevés. Les maxima oscilleront entre 16 à 21 degrés sous un vent doux de sud. Pour le reste de la semaine, beaucoup de soleil et temps chaud avec des maxima qui progresseront pour atteindre des valeurs proches de 25 ou 26 degrés jeudi et vendredi.

Prévisions pour aujourd'hui et cette nuit

Aujourd'hui, nous bénéficierons d'une journée ensoleillée avec tout au plus quelques voiles d’altitude ou petits cumulus de beau temps. Il fera assez chaud, avec des maxima compris entre 16 et 18 degrés en Haute Ardenne et de 19 à 21 degrés ailleurs dans le pays. Le vent sera faible à modéré de secteur sud. Ce soir et cette nuit, le ciel se dégagera totalement. Les minima se situeront entre 5 et 9 degrés sous un vent faible de sud ou de direction variable.

Situation atmosphérique générale

Une crête se développe depuis l’Espagne en direction de l'Allemagne et le Danemark via notre pays. Ces conditions détermineront alors un temps calme, sec, généralement ensoleillé et de plus en plus chaud.

Prévisions de jeudi à lundi

Ce jeudi, le temps restera ensoleillé et chaud avec des maxima autour de 22 ou 23 degrés en Ardenne, et généralement autour de 25 degrés (voire localement plus) ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur est à sud-est et, plus tard, faible de direction variable. En fin d'après-midi, une brise de nord à nord-est devrait se lever à la côte et y conduire à un temps rapidement plus frais.

Vendredi, le temps restera sec et lumineux avec toutefois quelques passages nuageux. Les maxima seront encore assez chauds et atteindront des valeurs entre 22 et 25 degrés dans l'intérieur. A la côte, il fera sensiblement plus frais avec des températures pouvant rester inférieures à 16 degrés.Le vent tournera temporairement au nord à nord-est.

Samedi et dimanche, le temps devrait rester sec et souvent ensoleillé avec des maxima de 20 à 24 degrés dans l'intérieur du pays, et toujours plus frais à la côte. Une ondée isolée ne sera toutefois pas exclue sur le sud du pays.

Lundi, les maxima pourraient encore dépasser les 20 degrés dans l'intérieur des terres, mais le risque d'averses, éventuellement orageuses, augmentera.