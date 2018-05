Prévisions météo: c'est déjà le retour des orages et des "averses intenses"

Ce jeudi, la journée débutera par des averses - parfois orageuses - locales qui pourront être intenses, annonce l'IRM. Dans l'après-midi, le temps s'éclaircira un peu mais le risque d'averses sera toujours bien présent. Les maxima se situeront entre 21° à la mer et 27° en Campine.

Encore une journée chaude et chahutée. Une dépression, au sud-ouest des îles Britanniques, continue de diriger des courants chauds, humides et assez instables vers nos régions, dans lesquels des orages pourront se développer.

L'IRM, l'Institut royal météorologique, a donc émis une alerte jaune pour l'ensemble du territoire ce jeudi matin. Il prévoit "de nouvelles averses orageuses remontant depuis la France", avec "par endroits, un risque de précipitations abondantes en peu de temps". Cette alerte court jusqu'à 14h ce jeudi.

Dans l'après-midi, on attend des éclaircies et des nuages parfois accompagnés d’averses orageuses. Les maxima se situeront entre 21 degrés à la mer et 27 degrés en Campine. Le vent sera faible de directions variées ou de secteur sud. En région côtière, une brise de mer modéré de nord à nord-est se mettra en place.

Ce soir, les dernières averses orageuses laisseront place à une première partie de nuit calme et sèche avec des nuages élevés. Il y aura toutefois un risque de formation de brume, de brouillard ou de nuages bas. En seconde partie de nuit l'activité des averses orageuses augmentera à nouveau à partir de l'est du pays. Les minima varieront de 12 à 17 degrés, sous un vent d'abord faible et variable, devenant par la suite faible à modéré de secteur ouest.