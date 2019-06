Prévisions météo: une semaine estivale nous attend, les températures vont GRIMPER

Aujourd'hui, temps ensoleillé et assez chaud. En cours de journée, les nuages auront tendance à se reformer avec le réchauffement diurne, mais l'impression de beau temps dominera. Maxima de 21 degrés en bord de mer à 25 degrés en Campine. Le vent sera faible de sud à sud-est, devenant parfois modéré de sud à sud-ouest l'après-midi. Une brise marine de nord-ouest se lèvera dans la région côtière et même partiellement dans le nord-ouest.

Mardi, il fera assez ensoleillé malgré des nuages d'altitude. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur du pays, mais le temps devrait encore rester sec. Les maxima se situeront entre 22 degrés à la mer et 27 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de direction variable ou de sud-est. A la mer, une brise de mer de secteur nord-nord-est se lèvera.

Mercredi, il fera assez chaud, mais variable. La journée débutera sous un ciel partiellement nuageux avec un risque de quelques averses. L'après-midi, le temps deviendra instable à l'intérieur du pays avec le développement d'averses orageuses qui se déplaceront vers l'est. Les maxima se situeront entre 22 degrés en bord de mer et 27 degrés en Campine. Le vent sera d'abord faible à modéré de secteur sud et il deviendra ensuite modéré de sud-ouest ou d'ouest.

Jeudi, il fera moins chaud, mais l'atmosphère sera encore suffisamment instable pour déclencher des averses voire de l'orage. Les températures se situeront entre 18 et 22 degrés.

Vendredi, la journée débutera sous un temps sec avec de larges éclaircies ainsi que localement des nuages bas. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront et pourront donner une faible averse. Les maxima seront compris entre 17 et 21 degrés sous un vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Samedi, des nuages cumuliformes se formeront l'après-midi avec un risque d'averses dans l'est du pays. Les maxima se situeront entre 16 et 21 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur nord à nord-est.

Dimanche, le temps devrait rester sec une grande partie de la journée avec des nuages et des éclaircies. En soirée, le risque d'averses pourrait augmenter. Les températures se situeront entre 21 et 24 degrés.