Prévisions météo: une semaine sous les orages et averses nous attend

Aujourd'hui, la journée sera d'abord assez ensoleillée. Au fil des heures, des champs nuageux se développeront et alterneront avec des éclaircies. Le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 20 degrés à la mer ainsi qu'en Ardenne et 24 ou 25 degrés dans le centre du pays. Le vent d'ouest-sud-ouest deviendra le plus souvent modéré et virera au nord-ouest sur la moitié nord du pays et à l'ouest sur la moitié sud.