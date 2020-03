Prévisions météo: une vague de froid déferle en cette troisième semaine de confinement avant un week-end printanier

Vendredi matin, une faible perturbation quittera notre pays en direction de l'Allemagne avec, dans le sud-est, encore beaucoup de nuages et la possibilité d'un peu de pluie. Plus tard dans la journée, l'atmosphère deviendra instable, le ciel devenant alors variable avec des éclaircies mais aussi quelques passages nuageux accompagnés de quelques averses qui se déclencheront surtout dans le nord-est et l'est du pays. Dans l'ouest, de plus larges éclaircies, voire généralement ensoleillé à la mer. Les maxima seront compris entre 6 ou 7 degrés en Haute Belgique à 11 degrés en plaine. Le vent sera d'abord faible à modéré d'ouest, devenant ensuite modéré de sud-ouest. A la mer, il sera modéré à assez fort de nord-ouest.