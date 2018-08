Prévisions météo: va-t-il à nouveau faire bon cette semaine?

Ce lundi, la journée débutera sous un ciel encore assez nuageux avec parfois l'une ou l'autre petite averse.

Sur les sommets de l'Ardenne, la visibilité sera parfois réduite par les nuages bas. Le temps deviendra plus sec l'après-midi avec un ciel partagé entre passages nuageux et éclaircies. Maxima de 17 degrés dans les Hautes Fagnes à 21 degrés en Campine et en Gaume. Le vent est modéré à parfois assez fort, en bord de mer assez fort à parfois fort, d'ouest à sud-ouest avec des rafales de 50 à 55 km/h.



Les éclaircies s'élargissent en début de nuit de lundi à mardi, puis le temps devient brumeux en seconde partie de nuit. Des bancs de brouillard et de nuages bas se formeront même en fin de nuit sur le nord-ouest du pays. Minima de 6 ou 7 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 12 ou 13 degrés en bord de mer. Le vent sera d'abord modéré d'ouest à sud-ouest, devenant ensuite faible de sud à sud-ouest.



Très nuageux avec de la pluie

Mardi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps sera sec avec une alternance de périodes ensoleillées et de champs nuageux. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés. Le vent sera faible de secteur sud revenant vers l'est.

Mercredi, il fera très nuageux avec de la pluie, des averses et des orages. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés. Le vent sera faible ou modéré de secteur sud puis de nord-ouest à nord.



Un coup de tonnerre n'est pas exclu



Jeudi et vendredi, il fera partiellement à parfois très nuageux avec quelques averses localisées. Jeudi, un coup de tonnerre ne sera même pas exclu. Vendredi, les averses disparaîtront en cours de journée. Les maxima seront voisins de 19 ou 20 degrés dans le centre.



Ce prochain week-end, les conditions deviendront anticycloniques. Le temps sera calme avec encore quelques passages nuageux samedi et éventuellement quelques faibles précipitations isolées. Dimanche, un temps ensoleillé se profile. Maxima de l'ordre de 23 degrés à Bruxelles pour commencer ce mois de septembre.