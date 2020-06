Prévisions météo: va-t-on pouvoir profiter des terrasses ce week-end?

Vendredi soir, quelques averses seront encore possible sur le centre et l'est alors que de larges éclaircies se développeront sur l'ouest. Le temps deviendra ensuite sec partout et il fera peu à parfois partiellement nuageux. Les minima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés à la mer. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard locaux ne sont pas exclus. Le vent sera faible, modéré au littoral d'ouest-sud-ouest.