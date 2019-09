Prévisions météo: va-t-on vers TOUT un mois de septembre radieux?

Le temps sera agréable cette semaine malgré quelques risques d'averse à certain moment. Et les premières tendances livrées par l'Institut Royal de Météorologie (IRM) donne actuellement un restant du mois de septembre (au moins jusqu'au 23) dans la même veine avec peu de pluie, de larges éclaircies et des températures stables tournant autour des 20°C. Voici ce que l'IRM écrit: "Sous influence anticyclonique, un temps sec et souvent ensoleillé se profile avec des maxima proches de 22 degrés mais en début de période, il pourrait faire temporairement plus frais."

Mais revenons à la météo de cette semaine.

Ce mardi matin, des éclaircies seront présentes sous un temps sec mais en cours de journée, la nébulosité augmentera et une ondée ne sera pas totalement exclue localement. Les maxima seront compris entre 15 degrés en Haute Ardenne et localement 21 degrés dans l'ouest.

Mercredi, la journée débutera avec un temps sec et de larges éclaircies sur le centre et l'est mais un ciel nuageux dans l'ouest. La nébulosité augmentera ensuite sur la plupart des régions et de faibles pluies suivront depuis le littoral.

Maxima entre 16 degrés en Haute Fagnes et 20 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de sud-ouest. A la mer, il deviendra assez fort.

Jeudi, il fera d'abord très nuageux avec le risque d'une averse dans le centre et l'est du pays. Dans le courant de la journée, le temps deviendra sec avec davantage d'éclaircies depuis l'ouest. En soirée, la nébulosité augmentera à nouveau sur l'ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 17 degrés sur les sommets de l'Ardenne à 22 ou 23 degrés dans le centre. Vent modéré d'ouest à sud-ouest.

Vendredi

Vendredi, une perturbation traversera notre pays du nord-ouest vers le sud-est, accompagnée de faibles pluies et quelques ondées. A l'arrière, on retrouvera un temps sec avec des éclaircies de plus en plus larges depuis le littoral. Cette amélioration ne concernera le sud-est qu'en soirée.Les maxima seront de l'ordre de 20 degrés dans le centre du pays. Le vent deviendra modéré de secteur nord.

Samedi

Samedi, le temps sera sec avec de belles périodes ensoleillées. Maxima de 17 à 21 degrés.

Dimanche, il fera sec et ensoleillé avec des maxima autour de 23 degrés.

Lundi, il fera à nouveau ensoleillé avec des maxima autour de 24 degrés dans le centre.