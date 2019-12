Prévisions météo: votre PARAPLUIE sera indispensable, mais jusqu'à quand?

Aujourd'hui, nous aurons un ciel souvent nuageux avec des pluies ou des averses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Plus tard dans la journée, le temps deviendra plus sec sur l'ouest et le sud-ouest, avec quelques éclaircies. En Haute-Fagne, les précipitations prendront parfois un caractère hivernal. Les maxima se situeront autour de 2 degrés sur les sommets ardennais et atteindront jusque 8 degrés au littoral. Le vent sera modéré à assez fort et à la côte fort avec des rafales de l'ordre de 60 ou 70 km/h.

Ce soir, le temps sera d'abord généralement sec avec des éclaircies. Dans le courant de la nuit, le ciel se couvrira avec, ensuite, de nouvelles pluies et, en Haute Belgique, un peu de neige fondante. Les minima seront compris entre 7 degrés au littoral et 1 degré en Haute Belgique. Le vent sera modéré, et à la côte généralement assez fort, d'ouest, revenant ensuite au sud-ouest, avec des rafales de 60 à 75 km/h.

Ce samedi, le ciel sera d'abord nuageux avec des pluies, suivies rapidement d'éclaircies et d'un risque d'averses. Ces averses pourraient encore être assez nombreuses, essentiellement sur la moitié sud du pays. Les éclaircies pourraient être plus fréquentes ou larges sur le nord et l'ouest du territoire. Les maxima seront compris entre 2 ou 3 degrés en Haute Belgique et 8 degrés dans le centre et l'ouest. Le vent sera généralement assez fort dans l'intérieur des terres à fort au littoral, de secteur ouest à sud-ouest, avec des rafales jusque 70 km/h, ou éventuellement un peu plus.

Dimanche, quelques pluies devraient d'abord encore affecter le sud-est. Ailleurs, nous aurons un régime d'alternance entre éclaircies et nuages. Les maxima se situeront entre 5 et 9 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.

Lundi, le ciel sera encore généralement nuageux avec des périodes de pluie à partir du sud. Les maxima seront de l'ordre de 9 degrés dans le centre.

Les prévisions pour mardi sont encore très incertaines. Une zone de précipitations étendue se situera sur l'Europe Occidentale et sa position exacte sera déterminante pour nos conditions météorologiques. A priori, le temps pourrait rester généralement sec, nuageux et assez doux avec des maxima autour de 12 ou 13 degrés.

Mercredi, l'évolution au-delà de mardi reste assez incertaine. Le ciel serait partiellement à très nuageux. Le temps devrait rester sec et assez doux.

Les prévisions pour jeudi restent toujours incertaines avec probablement la persistance d'un temps variable mais généralement sec. Il fera encore doux avec autour de 10 degrés dans le centre.