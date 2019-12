Prévisions météo: verglaçante, hivernale, orageuse... la pluie va se décliner sous toutes ses formes ces prochains jours!

Ce vendredi, le temps sera très nuageux à couvert avec des pluies qui toucheront le l'ouest et le centre du pays l'avant-midi. De petites pluies verglaçantes pourront encore temporairement se produire sur l'est. En cours d'après-midi, les pluies se décaleront vers l'Ardenne et le temps deviendra plus sec sur l'ouest et le centre du pays, mais des averses se produiront encore par endroits. Les maxima atteindront 2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 8 degrés sur le centre du pays et 11 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest, tournant en cours d'après-midi au sud-ouest en devenant parfois fort le long du littoral avec des rafales aux alentours de 60 km/h.

Ce soir et durant le début de la nuit prochaine, les dernières averses traverseront notre pays du littoral vers l'Ardenne, puis s'évacueront vers l'est. Après leur passage, le temps deviendra généralement sec et des éclaircies reviendront à partir de l'ouest. En Ardenne, les nuages resteront assez nombreux et pourront parfois réduire la visibilité. Minima compris entre 2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 8 degrés le long du littoral. Le vent sera d'abord assez fort de sud-ouest, devenant ensuite modéré d'ouest à sud-ouest. En soirée, les rafales pourront encore atteindre 60 km/h par endroits.

Demain samedi, accalmie temporaire avec un ciel assez nuageux. Quelques éclaircies feront leur apparition en cours de journée. Le temps restera généralement sec mais une petite averse résiduelle n'est pas exclue, surtout sur l'est du pays. Temps doux avec des maxima de 5 à 10 degrés. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest.

Poussée par un vent soutenu de sud-ouest, une nouvelle zone de pluie traversera dimanche notre pays du littoral vers l'Ardenne. Un temps plus variable avec des averses suivra l'après-midi et la nuit suivante. Bonne douceur avec des maxima de de 6 à 12 degrés. Le vent de sud-ouest sera assez fort.

Lundi, temps venteux et instable avec des averses. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Léger recul des températures qui ne dépasseront plus 4 à 9 degrés. Le vent restera assez fort et s'orientera à l'ouest puis au nord-ouest.

Mardi, amélioration passagère avant l'arrivée probable d'une nouvelle zone de pluie la nuit suivante. Le vent diminue temporairement. Temps plus frais avec des maxima de 3 à 7 degrés.

Mercredi, temps frais, instable et venteux avec des averses pouvant devenir hivernales sur les hauteurs de l'Ardenne . Maxima de 3 à 8 degrés.

Jeudi, le temps restera variable et assez venteux avec des averses. Maxima de 4 à 9 degrés.