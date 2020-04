Prévisions météo : vers un retour des beaux jours pour la semaine prochaine?

Ce matin, une faible crête d'altitude stabilisera progressivement l'atmosphère. Dans l'après-midi et en soirée, un creux traversera notre pays d'ouest en est et sera à l'origine d'averses orageuses.

Vendredi et samedi, dans un flux d'ouest, le temps restera instable et variable.

Ce matin, quelques averses(orageuses) seront encore possibles puis le temps deviendra généralement sec partout sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Dans le courant de la journée, les nuages cumuliformes se formeront avant d'éclater en averses et orages en fin d'après-midi depuis le sud-ouest. Maxima de 12 degrés en Haute Belgique à 16 degrés en Campine. Vent modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales de 50 km/h. Des pointes de 75 km/h seront possibles pendant les orages.

Qui du long week-end?

Vendredi, le temps sera frais et venteux sous une nébulosité variable avec parfois des averses. Les températures ne dépasseront pas 10 degrés sur en haute Ardenne et 15 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera modéré à parfois assez fort avec des rafales jusque 60 km/h.

Samedi matin, le ciel sera variable à parfois très nuageux, et de nouvelles averses se développeront avec même possibilité d'un coup de tonnerre. En cours d'après-midi, la tendance aux averses devrait diminuer à partir de l'ouest du pays avec davantage d'éclaircies. Il fera très frais avec des températures ne dépassant pas 8 à 13 degrés. Le vent de sud-ouest s'orientera de l'ouest vers le nord-ouest. Il sera modéré dans l'intérieur du pays et parfois assez fort en bord de mer mais faiblira en soirée.

Dimanche, le temps devrait être plus sec et plus doux avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux. Une petite averse isolée restera cependant possible. Les maxima varieront entre 14 et 17 degrés avec un vent faible à modéré de sud-ouest à ouest puis de directions variables.

La semaine prochaine

Lundi, le temps sera nuageux en matinée avec encore le risque d'un peu de pluie ou d'une averse. Dans l'après-midi, des éclaircies seront possibles et le temps deviendra généralement sec. Les maxima seront de l'ordre de 16 ou 17 degrés dans le centre. Vent modéré de nord.

Mardi, temps sec avec un ciel partagé entre larges éclaircies et passages nuageux. Maxima de l'ordre de 17 degrés dans le centre. Vent modéré de nord-est.

Mercredi, l'atmosphère devrait rester douce sous un temps généralement sec avec des maxima proches de 18 degrés dans le centre. Vent modéré d'est.