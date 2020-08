Prévisions météo: vers un retour des températures CANICULAIRES

Ce jour, la nébulosité sera variable et le temps restera sec à quelques ondées locales près (principalement l'après-midi). Dans l'avant midi, la nébulosité sera parfois localement abondante sur l'ouest et le centre avec risque de quelques gouttes. A la côte, le temps deviendra généralement ensoleillé dans l'après-midi. Les maxima varieront de 20 degrés à la mer à 24 ou 25 degrés en Lorraine Belge, sous un vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Ce soir, une averse locale sera encore possible sous une nébulosité variable. Cette nuit, le temps sera sec avec de larges éclaircies et parfois des nuages. A l'aube, le risque de quelques averses augmentera au littoral. Minima de 9 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés à la mer. Le vent modéré d'ouest à nord-ouest deviendra faible de sud-ouest.

Lundi, la nébulosité sera d'abord variable à parfois abondante avec des averses à partir de la côte, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra sec à partir du nord-ouest avec de larges éclaircies. Le risque d'une averse se maintiendra jusqu'en soirée dans l'est. Le vent modéré de sud-ouest s'orientera au nord-ouest en cours d'après-midi et s'affaiblira. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 20 à 21 degrés dans le centre du pays.

Mardi, le ciel sera partiellement à très nuageux mais il fera sec. Les maxima oscilleront autour de 22 degrés, sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest; au littoral, il s'orientera au nord-ouest.

Mercredi, le temps sera souvent ensoleillé avec des maxima de 26 degrés dans le centre du pays.

Jeudi, le temps deviendra ensoleillé et chaud avec des maxima proches ou légèrement supérieurs à 30 degrés dans la plupart des régions. A la mer, une brise de mer de nord-est pourrait se lever. Ailleurs, le vent sera généralement faible de secteur sud-est.

Vendredi, le temps restera ensoleillé et sera encore plus chaud avec des maxima proches de 33 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible d'est à sud-est. Au littoral, il fera plus frais grâce à la brise de mer.

Samedi, toujours très chaud et ensoleillé avec des maxima entre 30 et 35 degrés.