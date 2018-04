Prévisions météo: vers un second week-end radieux?

Avant le futur, commençons par le présent. Ce mercredi matin, la nébulosité est assez abondante avec un risque de faible pluie ou d'averse, surtout dans le nord du pays. Mais dans l'après-midi, le temps deviendra sec avec des nuages et des périodes ensoleillées. Les maxima seront compris entre 14° au littoral et en Hautes Fagnes, et de 16° à 18° ailleurs. Le vent sera faible et d'abord variable ou de secteur sud, puis de secteur nord-est. Au littoral, le vent sera modéré de nord-est à nord.



Jeudi, il fera d'abord sec et assez beau. Plus tard, le risque d'averse augmentera tandis que les maxima iront de 15° à 21° à l'intérieur du pays. Vendredi, le temps sera doux mais légèrement variable.

Samedi et dimanche, le temps sera légèrement instable et doux avec des périodes de soleil dans l'intérieur du pays. En fin de journée, risque d'une ondée locale sur l'ouest. Maxima de 17 à 22 degrés dans l'intérieur mais à la côte, une brise de mer sera à l’origine d'un temps sensiblement plus frais.

Lundi et mardi, le temps sera calme et sec avec du soleil et quelques passages nuageux. Maxima autour de 20 degrés dans l'intérieur, et plus frais à la mer. Le vent, sera faible à modéré de nord-ouest.