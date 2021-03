Prévisions météo: vivement lundi!

La nébulosité sera variable avec des giboulées pouvant être accompagnées de grésil et d'un coup de tonnerre samedi, voire de neige fondante sur les hauts plateaux de l'Ardenne.



L'après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest avec davantage d'éclaircies. Les dernières averses quitteront l'est du pays en fin de journée. Temps assez venteux et très frais avec des maxima de 5 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 10 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort d'ouest. Il diminuera d'intensité en fin de journée. Des rafales de 50 à 60 km/ h pourront se produire par endroits, surtout sous les averses. Samedi soir et la nuit prochaine, le temps redeviendra généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Les minima varieront entre 0 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 7 degrés sur l'ouest du pays. Le vent redeviendra généralement modéré de sud- ouest.

Dimanche, le temps sera généralement sec et un peu plus doux avec un ciel partiellement à parfois très nuageux. Les maxima varieront entre 9 et 14 degrés. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h.

Lundi, le temps sera doux et plus ensoleillé avec des maxima de 15 à 19 degrés. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest.

Mardi, belle journée printanière avec du soleil et une grande douceur. Maxima de 16 à 20 degrés avec une petite brise de sud.

Mercredi, toujours de la douceur et du soleil avec des maxima de 16 à 20 degrés. La nuit suivante, invasion nuageuse probable à partir du nord mais le risque de pluie sera très réduit.

Jeudi, des courants de nord plus frais détermineront notre temps. Le ciel sera assez nuageux avec possibilité d'une petite averse. Maxima de 10 à 14 degrés.