Prévisions météo: voici à quoi devrait ressembler la semaine

La semaine débutera sous un temps variable avec une nébulosité généralement abondante et quelques averses, indique lundi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. En haute Ardenne, les averses pourront adopter un caractère hivernal en fin de journée, même si la Flandre profitera d'une accalmie en cours de journée.

Les maxima se situeront entre 3°C en haute Ardenne et 9°C dans l'ouest et le vent soufflera jusqu'à 50 km/h sur les hauteurs de l'Ardenne et jusqu'à 60 ou 65 km/h à la Côte.

Lundi soir, il faudra encore composer avec des averses dans l'intérieur des terres. Elles ne quitteront le pays en direction de l'Allemagne que dans le courant de la nuit et seront suivies dans un premier temps de larges éclaircies sur de nombreuses régions. Ensuite, des nuages bas se formeront sur l'est du pays et des nuages d'altitude arriveront plus tard par l'ouest. Les minima oscilleront entre 0°C en Hautes Fagnes et 3 ou 4°C en plaines. Le vent sera modéré, et au littoral encore assez fort les premières heures, d'ouest revenant au sud­-ouest.