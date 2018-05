Prévisions météo: voici ce que nous réserve ce long week-end

Aujourd'hui, le temps restera sec. Surtout dans la moitié nord-ouest, des champs de nuages bas pourront persister longtemps même jusqu'en après-midi. Sur la partie sud-est du pays, des périodes ensoleillées alterneront avec quelques champs nuageux. Maxima de 13 degrés au littoral, entre 15 et 19 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et de 15 à 19 degrés ailleurs. Vent faible à parfois modéré de secteur nord.

Ce soir et cette nuit, de larges éclaircies s'imposeront dans la plupart des régions. Sur l'ouest et le nord-ouest il faudra encore composer localement avec des nuages bas et même un risque de brouillard en cours de nuit. Minima de 4 degrés en Haute Ardenne à 10 degrés à la mer. Vent faible de nord-nord-est s'orientant au nord-est.

Dimanche, nous aurons d'abord de larges éclaircies. Dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes se développeront. Des averses suivront dans la moitié est du pays, localement accompagnées d'orages. Maxima entre 17 degrés à la côte et 25 degrés en Campine. Vent modéré de secteur est dans l'intérieur et de nord à nord-est au littoral.

Lundi, le ciel se partagera des éclaircies et passages nuageux. dans le courant de l'après-midi et en soirée, le risque d'averses locales augmentera, avec la possibilité d'un orage. Maxima de 17 degrés à la côte, conséquence d'une brise de mer, jusqu'à 25 degrés en Campine.

Mardi, il fera assez chaud et instable. Des nuages cumuliformes de plus en plus nombreux se formeront au fil des heures. Des averses et orages sont attendus l'après-midi et en soirée. Maxima entre 17 degrés à la mer et 25 degrés en Campine.

Mercredi, le temps sera à nouveau rythmé par les averses, surtout l'après-midi et le soir. Maxima entre 19 degrés à la côte et 25 degrés en Campine.

Jeudi, peu de changements interviendront, le temps restera assez chaud mais on note le risque de quelques averses et orages. Maxima jusqu'à 25 degrés.

Vendredi, le risque d'averses et d'orages diminuera. Maxima jusqu'à 24 degrés.