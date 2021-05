Prévisions météo: voici ce qui nous attend avant le GRAND retour du soleil ce week-end

Aujourd'hui, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies avec en Haute Belgique ce matin encore beaucoup de nuages bas et risque de quelques bancs de brouillard. En cours d'après-midi, quelques averses pourront encore se produire localement, surtout en Haute Belgique. Toutefois, le temps restera déjà sec en de nombreux endroits. Au littoral, il fera souvent ensoleillé. Les maxima se situeront entre 12 et 18 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur ouest tournant vers le nord-ouest.