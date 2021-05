Prévisions météo: voici ce qui nous attend pour ce week-end et la semaine prochaine

Le temps sera venteux et la nébulosité souvent variable avec un risque de quelques averses ce vendredi, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés en Campine. Le vent de sud-ouest deviendra assez fort à fort dans l'ouest du pays, et même très fort à la mer. Les rafales de vent atteindront 70 à 80 km/h dans l'intérieur des terres et autour de 90 km/h au littoral.



Vendredi soir, quelques averses pourront encore se développer, surtout dans le centre et le sud-est du pays où un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Le temps deviendra ensuite temporairement sec. En cours de nuit, la nébulosité et le risque de précipitations augmentera à partir de l'ouest. Les minima varieront de 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent restera fort avec des rafales de 50 à 70 km/h.

Demain samedi, le temps sera encore chahuté avec pas mal de vent, de nombreux champs nuageux et de fréquentes averses parfois soutenues et éventuellement orageuses. Les maxima, un peu plus frais, varieront de 10 degrés en Ardenne à 13 ou 14 degrés en plaine. Le vent sera assez fort de secteur sud-ouest en matinée avec des rafales jusqu'à 70 km/h. L'après-midi, il deviendra plutôt modéré et virera davantage à l'ouest.

Dimanche, la nébulosité sera variable et une averse possible en cours de journée. Nous devrions toutefois aussi bénéficier de régulières périodes ensoleillées. En journée, le risque d'averse sera plus important dans la région côtière. Durant la nuit de dimanche à lundi, une zone d'averses et de pluie arrivera depuis l'ouest. Les maxima se situeront entre 11 degrés en haute Belgique et 14 ou localement 15 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré, et à la mer généralement assez fort, de secteur sud-ouest avec des rafales autour de 50 km/h.

Lundi, une zone de pluie s'évacuera vers l'Allemagne en matinée. Elle sera suivie par des averses depuis l'ouest. Le ciel sera souvent très nuageux bien que de courtes éclaircies seront parfois possibles. Les maxima, toujours frais, varieront entre 10 et 15 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 50 km/h sur les hauteurs de l'Ardenne à 70 km/h à la mer.

Mardi, le temps sera variable avec d'intenses averses en cours de journée depuis la côte. Elles pourront d'ailleurs être accompagnées d'un orage. Les maxima seront compris entre 9 et 14 degrés. Le vent sera modéré voire assez fort et virera du sud-ouest à l'ouest-sud-ouest.

Mercredi et jeudi, le temps restera instable avec des averses qui se développeront en cours de journée et pourraient être ponctuées de coups de tonnerre. Des périodes ensoleillées seront également présentes entre les averses. Il fera toujours trop frais pour la saison avec des maxima de 9 à 15 degrés, mais il y aura moins de vent.