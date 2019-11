Prévisions météo: voici comment va se dérouler la semaine

La dépression située sur la Mer du Nord dirigera des courants océaniques frais et très instables vers nos régions. D'actives lignes d'averses se développeront dans cette masse d'air.

Ce mardi, la nébulosité sera variable à parfois assez abondante avec des averses parfois soutenues et orageuses. Un peu de grésil ou de neige fondante n'est pas exclu sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Maxima de 2 degrés dans les Hautes Fagnes à 8 degrés dans la zone littorale. Vent modéré de sud-ouest, en bord de de mer parfois assez fort. Les rafales pourront atteindre 60 km/h en cas d'averses.

Durant la nuit de mardi à mercredi, le temps redeviendra temporairement plus sec avec des éclaircies, puis de nouvelles averses se propageront en cours de nuit du littoral vers l'Ardenne, où quelques chutes de neige pourront être observées sur les hauteurs. Un coup de tonnerre restera possible dans la région côtière et l'embouchure de l'Escaut. Minima de -1 degré dans les Fagnes à +5 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré de sud-ouest, tournant entre l'ouest et le nord-ouest dans la zone côtière.

Mercredi, l'atmosphère restera instable avec quelques averses résiduelles et toujours possibilité de quelques flocons en Ardenne. Maxima de 2 à 9 degrés avec un vent généralement modéré de sud-ouest.

Jeudi, une dépression plongera de la Bretagne vers la Péninsule Ibérique. La zone de pluie entraînée par ce système glissera sur la France et débordera sur notre pays. Un peu de neige sera toujours possible sur les hauteurs de l'Ardenne. Maxima de 2 à 7 degrés.

Vendredi, une dépression s'installera sur la France et la Péninsule Ibérique, et dirigera des courants assez froids vers nos régions avec un risque de pluie, et de neige ou de neige fondante en haute Ardenne. Maxima de 1 à 6 degrés.

Samedi

Samedi, la situation évoluera peu. L'atmosphère restera assez froide avec toujours un risque de pluie, et de neige ou de neige fondante en haute Ardenne. Maxima de 2 à 7 degrés.

Dimanche, Le risque de précipitations devrait être moins marqué et les températures pourraient gagner 1 ou 2 degrés.