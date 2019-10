Prévisions météo: voici comment vont commencer les vacances de la Toussaint

Aujourd'hui, à l'avant d'un front froid atlantique qui s'approche de notre pays, des courants très doux, instables et parfois légèrement perturbés en provenance de la Méditerranée circuleront sur notre pays. La nuit prochaine, le front froid affaibli traversera le pays d'ouest en est. Il sera suivi de courants maritimes moins doux mais toujours instables de secteur sud-ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, quelques averses sont attendues à partir de l'ouest. Les minima seront compris entre 7 à 11 degrés sous un vent modéré et en bordure de mer parfois encore assez fort de sud-ouest.

Vendredi, la nébulosité sera variable et le temps restera sec dans la plupart des régions. Dans le nord-ouest, le ciel deviendra plus nuageux l'après-midi et quelques gouttes de pluie ne seront pas exclues. Les maxima seront proches de 12 degrés en Hautes Ardennes et de 15 ou 16 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort et assez fort à fort au littoral, de secteur sud à sud-ouest.

Samedi, le temps restera généralement sec avec des éclaircies et des champs nuageux d'altitude. En fin de journée, le ciel deviendra plus nuageux à partir de l'ouest, à l'approche d'une zone de pluie. En soirée et la nuit de samedi à dimanche, la zone de pluie rentrera dans le pays. Les maxima seront compris entre 15 et 18 degrés sous un vent modéré à assez fort, et parfois fort au littoral, de secteur sud-ouest.

Dimanche matin, une zone de pluie se déplacera du centre au sud-est du pays. Dans le ouest et le centre, le temps deviendra rapidement sec et plus dégagé. Dans le sud-est, les premières éclaircies n'apparaîtront que dans le courant de l'après-midi. Il fera sensiblement plus frais avec des maxima proches de 12 degrés. Le vent sera d'abord modéré de nord-ouest, devenant plus tard faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Lundi, les champs nuageux seront majoritaires mais le temps restera sec. Maxima de l'ordre de 11 degrés.

Mardi, le temps restera sec avec du soleil et des passages nuageux. Le vent de nord-est sera désagréable et les maxima ne dépasseront pas les 11 degrés. Risque de faibles gelées au sol à l'aube.

Mercredi, le restera sec avec du soleil et quelques nuages. Il fera frais pour la saison avec des maxima proches de 9 ou 10 degrés. Risque de faibles gelées nocturnes localisées.