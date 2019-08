Prévisions météo: voici le temps qu'il fera cette semaine

Ce lundi, de larges éclaircies seront présentes en de nombreux endroits, mais à la côte, la nébulosité pourra être plus abondante avec un risque d’averses. En cours de journée, la nébulosité augmentera et quelques averses seront possibles, surtout au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés en Campine. Le vent deviendra généralement modéré de sud-ouest. A la côte, il sera assez fort.

En soirée de lundi et la nuit suivante, la nébulosité deviendra peu abondante et le temps généralement sec. Toutefois, à la côte, le risque d'une averse ne sera pas totalement exclu. En fin de nuit, un peu de brume ou de brouillard seront possibles, surtout dans les vallées ardennaises. Les minima seront compris entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés à la côte sous un vent modéré de sud-ouest, faiblissant en cours de nuit.

Mardi, nous prévoyons d'abord de larges éclaircies. Dans le courant de la journée, le soleil se partagera le ciel avec des nuages cumuliformes pouvant conduire à quelques averses isolées. Le temps restera toutefois sec sur la plupart des régions, avec des maxima de 17 degrés en Hautes-Fagnes à 22 degrés en Campine. Le vent d'ouest sera d'abord faible, et plus tard modéré.

Mercredi matin, de la brume ou des bancs de brouillard locaux seront possibles. Ensuite, le temps sera généralement ensoleillé avec des maxima de 18 à 23 degrés, sous un vent faible.

Jeudi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, nous prévoyons à nouveau un temps généralement ensoleillé et calme, avec des maxima de 20 à 24 degrés.

Vendredi, la situation évoluera peu. De la grisaille matinale pourrait être présente localement, mais la journée sera ensoleillée avec peu de vent. Les maxima atteindront les 24 ou 25 degrés en beaucoup d'endroits.

Samedi, le temps restera probablement ensoleillé et deviendra assez chaud avec des maxima de 23 à 28 degrés.

Dimanche, les nuages pourraient devenir un peu plus nombreux, avec éventuellement une augmentation du risque d'averses. Les maxima seront voisins ou légèrement supérieurs à 25 degrés.