Prévisions météo: voici le temps qu'il fera cette semaine

Ce lundi, jour de rentrée scolaire pour près d'un demi-million d'enfants, débutera avec de belles apparitions du soleil. Les nuages se reformeront en cours de journée et la nébulosité deviendra plus variable. Le temps restera sec dans la plupart des régions. Les températures seront de saison avec des maxima de 17 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 19 degrés en bord de mer et 21 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

La nuit de lundi à mardi sera calme et à nouveau très fraîche avec un peu à parfois partiellement nuageux.

Mardi, le temps sera généralement sec avec un ciel partiellement à parfois très nuageux. Quelques gouttes sont possibles sur le nord du pays. Le sud du pays devrait connaître un temps plus ensoleillé. Maxima de 18 à 22 degrés degrés avec un vent généralement modéré d'ouest-sud-ouest.

Mercredi, passage d'une zone de pluie du littoral vers l'Ardenne avec un vent plus soutenu. A l'avant du front pluvieux, les températures atteignent encore des valeurs proches de 20 degrés.

Jeudi, descente d'air polaire sur l'Europe Occidentale. La nébulosité est variable à abondante et quelques averses se développent dans un courant de nord-ouest très frais. Maxima de 13 à 17 degrés.

Vendredi, après une nuit et une matinée très fraîche, les nuages reviennent en cours de journée avec possibilité d'un peu de pluie. Les températures remontent pour atteindre des valeurs proches de 20 degrés.

Samedi, des courants à nouveau plus instables déterminent notre temps. L'impression de fraîcheur domine avec ciel assez nuageux et parfois quelques averses.

Dimanche, l'atmosphère reste fraîche avec toujours possibilité de quelques averses.