Prévisions météo: voici les tendances pour la 1e partie du mois d'août

La semaine prochaine, des courants maritimes assez doux devraient encore influencer notre temps pendant quelques jours. Dans un flux de sud-ouest, il faudra s'attendre à des périodes avec un peu de pluie et parfois pas mal de vent. Vers la fin de la période, on pourrait perdre quelques degrés.





PRÉVISIONS DÉTAILLÉES POUR CETTE SEMAINE



Aujourd'hui, des éclaircies, parfois larges, alterneront avec des passages nuageux. Nous prévoyons un risque de quelques ondées locales. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra assez ensoleillé dans la région côtière. Les maxima seront compris entre 20 ou 21 degrés sur les sommets de l'Ardenne ainsi qu'au littoral, et 23 ou 24 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest à sud-ouest, et virera ensuite au secteur ouest à nord-ouest.