Prévisions météo: voici les tendances pour la 2e partie de juin

Mardi matin, le temps sera généralement sec sous un ciel voilé par de nombreux nuages d'altitude. En cours de journée, la nébulosité augmentera progressivement à partir du sud-est et quelques pluies ou averses pouvant être accompagnées d'un coup de tonnerre se déclencheront par la suite. Les maxima seront compris entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et localement 19 degrés en plaine. Le vent sera faible et parfois modéré de directions variables.

En soirée de mardi, le temps deviendra temporairement plus sec avant une nouvelle dégradation pluvio-orageuse par le sud-est durant la nuit. Minima compris entre 9 et 13 degrés sous un vent faible de direction variable ou de nord-est. La nuit prochaine, d'abord encore quelques averses locales puis ensuite sec. Minima entre 7 et 12 degrés.

Mercredi, le ciel sera généralement très nuageux avec des pluies et des averses potentiellement orageuses. Plus tard en journée, le nébulosité deviendra variable et le risque de pluie ou d¿averses orageuses subsistera principalement dans la moitié ouest. Les maxima s¿échelonneront entre 16 et 20 degrés. Le vent sera faible et variable et deviendra modéré de sud-ouest l'après-midi dans le sud du pays.

Jeudi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Tout d'abord, il y aura des averses dans l'ouest du pays qui concerneront également le centre et l'est en cours d'après-midi et en soirée. Les températures atteindront des valeurs voisines de 18 à 21 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest.

Vendredi, le temps restera généralement sec avec une alternance de périodes ensoleillées et des cumulus, qui l'après-midi, pourront aller jusqu'à produire une petite ondée localement. Durant la nuit, le risque de pluie et d'averses orageuses augmentera. Il fera assez chaud avec des maxima compris entre 20 degrés à la mer et 26 degrés en Campine.

Samedi, la nébulosité sera variable. En cours de journée, nous devrons compter avec quelques pluies ou quelques averses orageuses à partir de l'ouest. Maxima entre 18 et 23 degrés.

Dimanche, le temps restera généralement sec avec des champs nuageux et des éclaircies. Dans l'intérieur, une averse ne sera toutefois pas exclue. Le mercure oscillera entre 15 et 20 degrés.

Lundi, le temps restera sec avec des éclaircies et des passages nuageux. Les maxima seront proches de 21 degrés.

La semaine prochaine, selon l'Institut royal météorologique (IRM), les prévisions restent encore très incertaines pour cette période, mais les tendances actuelles s'orientent vers un temps restant souvent sec et des maxima augmentant graduellement vers 24 degrés, soit au-delà de la moyenne météorologique.