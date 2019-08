Prévisions météo: voici les tendances pour la 2ème partie d'août

Comme chaque lundi, RTLinfo fait le point sur la météo à long terme. Que nous réserve la 2ème moitié du mois d'août?

Autant le dire tout de suite : il n'y aura pas de miracle. Oubliez toute éventualité d'une nouvelle canicule d'ici le 26 août. Et même pire: les amateurs ou possesseurs de piscines ne seront pas à la fête. Entre le lundi 19 et le lundi 26 août, les températures maximales oscilleront entre 17°C et 24°C. Plutôt frais pour la saison donc, dans la lignée des températures de ces derniers jours et de cette semaine.



Côté pluie, l'IRM prévoit un ciel partagé entre nuages et éclaircies avec un faible risque de pluie pendant toute cette période. Mais il est aussi possible que les averses qui vont nous tomber dessus jusque dimanche prochain se prolongent encore quelques jours.