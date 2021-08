Prévisions météo: voici quand va s’opérer le retour de l'été (enfin presque)

Un temps plus instable fera son retour mercredi, avec toutefois le développement d'averses éventuellement orageuses surtout dans l'après-midi, prévoit l'IRM évoquant des maxima compris entre 16 à 21 degrés.



En matinée, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale locale, nuages et éclaircies alterneront sous un temps généralement sec sur la plupart des régions. En Ardenne, toutefois, une averse locale sera déjà possible. Vers midi, les nuages convectifs se reformeront, puis éclateront à nouveau en averses assez répandues et localement orageuses dans l'après- midi. Les maxima varieront entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et 21 degrés en Campine avec un vent généralement faible de direction variable. Ce soir, la nébulosité restera variable à abondante avec toujours quelques averses (orageuses) résiduelles par endroit.

Jeudi, après la dissipation de la grisaille matinale, la nébulosité deviendra variable. Quelques averses se déclencheront, essentiellement l'après-midi et dans l'est du pays. Ailleurs, le temps sera plus sec. Les maxima oscilleront entre 18 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés dans l'ouest. Le vent se renforcera en cours de journée et deviendra modéré de secteur sud-ouest.

Vendredi, le ciel sera nuageux avec de faibles pluies par moments et quelques ondées ensuite. En cours d'après-midi, le temps deviendra généralement sec sur l'ouest avec des éclaircies. Il fera frais avec des maxima voisins de 20 degrés sur le centre. Le vent de sud-ouest deviendra modéré, voire assez fort sur l’ouest du pays.

Samedi, le temps sera partiellement à très nuageux avec quelques averses, plus marquées au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront proches de 20 degrés. Le vent deviendra généralement modéré de secteur sud-ouest.

Dimanche aussi, le temps sera variable avec de fréquentes averses qui pourront être intenses et localement accompagnées d'orage. Il fera toujours trop frais avec des maxima ne dépassant pas 19 degrés. Vent de sud-ouest soutenu.

Lundi, le temps restera instable avec des averses(orageuses). Maxima de 20 degrés sous un vent de sud-ouest généralement modéré.

Mardi, le temps pourrait devenir plus sec. Les maxima seront proches de 21 degrés sous un vent modéré d’ouest à sud-ouest.