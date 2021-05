Prévisions météo: quel temps pour l'ouverture des terrasses?

Cet avant-midi, on attend encore quelques averses localisées sous une nébulosité variable; en Haute Belgique, il y aura ce matin risque de bancs de brouillard locaux et de nuages bas. Cet après-midi, il fera généralement sec partout avec des éclaircies devenant plus larges et on prévoit même un temps ensoleillé au littoral et sur l'ouest. Il fera toujours frais pour la période de l'année avec des maxima de 8 ou 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 13 degrés dans le centre. Le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest.

METEO : LES PREVISIONS DE VOTRE REGION

Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera sec partout et généralement peu nuageux. En fin de nuit, les nuages élevés se feront plus nombreux à partir de la frontière française. La nuit sera froide avec des minima oscillant entre -1 et +4 degrés. Dans certaines vallées ardennaises, les minima seront compris entre -1 et -4 degrés. Le vent sera faible et variable, devant modéré de sud à sud-est vers l'aube.

Samedi matin, la couverture nuageuse s'épaissira rapidement. En fin de matinée, une zone de pluie arrivera depuis la frontière française. Elle sera plus active sur l'ouest du pays que sur l'est et se décalera au fil des heures vers les Pays-Bas. Dans le courant de l'après-midi, nous retrouverons donc un temps sec avec des éclaircies depuis le sud-ouest. Les maxima se situeront entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés dans les régions limitrophes avec la France. Le vent sera modéré à parfois assez fort et virera du sud/sud-est au secteur sud à sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.

D'après les prévisions actuelles, nous prévoyons ce dimanche parfois de larges éclaircies, mais aussi un risque de quelques averses orageuses, principalement dans la partie ouest du pays. En soirée et durant la nuit de dimanche à lundi, le risque d'orages et de pluie devrait concerner l'ensemble des régions. Il fera chaud avec des maxima de 21 à 26 degrés, sous un vent de sud plutôt soutenu.

Lundi, le ciel sera encore chargé sur l'est du pays avec de la pluie, des averses voire encore un risque d'orage alors que sur l'ouest le temps devrait être plus sec avec des éclaircies. Il fera nettement moins chaud, avec des maxima de 11 à 18 degrés, sous un vent modéré de sud-ouest.

Mardi, le temps sera variable avec des éclaircies, des nuages et des averses (orageuses). Les maxima se situeront entre 12 et 18 degrés, sous un vent toujours modéré de secteur sud-ouest.

Mercredi pourrait être un intermède plus sec avec de larges éclaircies en matinée, puis davantage de nuages cumuliformes l'après-midi. Les maxima seront compris entre 12 et 17 degrés, sous un vent modéré de sud-ouest.

Jeudi, le risque de pluie ou d'averses sera à nouveau plus présent. Les températures, quant à elles, resteront comprises entre 12 et 18 degrés.