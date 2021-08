Prévisions météo: week-end au sec, le soleil compte-t-il s'installer plusieurs jours?

Après dissipation de la grisaille matinale surtout présente dans le nord-ouest, le temps sera assez ensoleillé samedi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).



L'après-midi, des nuages cumuliformes se développeront. En région côtière et au sud du sillon Sambre et Meuse, le temps sera toutefois plus ensoleillé. Les maxima se situeront entre 21°C à la mer et 26°C en Lorraine belge. Le vent faible de sud-ouest virera au secteur ouest et deviendra parfois modéré en Flandre l'après-midi. Le ciel se dégagera dans la soirée. Dans le courant de la nuit, des nuages d'altitude dériveront sur le pays. Un peu de brume pourra se former par endroits, voire un banc de brouillard en Ardenne. Les minima se situeront entre 8°C dans certaines vallées ardennaises et 16°C dans les grandes villes, sous un vent faible et variable ou de secteur sud-ouest.

Dimanche, le temps sera sec avec du soleil et des nuages d'altitude. Les maxima se situeront entre 21°C à la mer et 25 ou 26°C en Gaume. Le vent sera modéré, au littoral parfois assez fort, d'ouest à sud-ouest.

Lundi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec de la pluie ou des averses. Les maxima ne dépasseront pas les 15 à 19°C. Le vent sera dans l'ensemble modéré à assez fort, au littoral parfois fort, d'ouest à nord-ouest.

Mardi aussi, le temps sera frais avec parfois beaucoup de nuages. Quelques averses seront possibles par endroits. Les maxima oscilleront entre 14 degrés sur les hauteurs ardennaises et 20 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort, de secteur ouest.

Mercredi, les températures resteront fraîches avec des maxima de 16 à 21 degrés. La nébulosité sera variable à abondante avec un risque de quelques averses localisées. Le vent d'ouest à nord-ouest sera déjà un peu moins présent que les jours précédents.

Jeudi, il fera sec sur la plupart des régions, avec un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima seront proches des 21 degrés dans le centre.

Vendredi, le temps sera partiellement nuageux et sec à quelques averses isolées près. Les températures maximales atteindront encore des valeurs de l'ordre de 21 degrés dans le centre.