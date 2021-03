Prévisions météo: week-end sec et ensoleillé, mais frais

Le temps sera ensoleillé aujourd'hui, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). L'après-midi, quelques champs nuageux pourraient dériver sur le nord de la Flandre. Les maxima se situeront entre 3 ou 4°C sur les hauteurs ardennaises et 6 ou 7°C en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est.



Dans la soirée et la nuit, le ciel restera dégagé sur la plupart des régions mais des champs de nuages bas, de la brume ou des bancs de brouillard (givrant) pourraient se former dans le nord du pays ainsi que dans la région côtière. Le gel sera à nouveau généralisé avec des minima de -5 ou -6°C en Ardenne (voire plus bas dans les vallées) à -1°C à la côte. Le vent deviendra généralement faible et s'orientera au secteur est à nord-est. Dimanche à l'aube, les gelées seront généralisées. Du brouillard givrant pourra se former localement en Flandre. En journée, le temps sera sec avec assez bien de nuages dans le nord. Dans la partie centrale, le ciel sera d'abord dégagé avant l'apparition de champs nuageux. Dans le sud du pays, le soleil restera bien présent. Maxima de 2 à 7°C sous un vent faible à modéré de nord à nord-est.