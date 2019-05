Prévisions météo: voici les tendances pour le grand week-end de l'Ascension fin mai

Commençons d'abord le temps pour aujourd'hui et les prochains jours. Ce mercredi matin, les nuages bas ou les bancs de brouillard locaux se dissiperont assez rapidement au profit d'un temps calme avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux. L'après-midi, une petite averse isolée n'est pas exclue. Les températures varient entre 14 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 15 degrés en bord de mer et 18 à 20 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent d'ouest à nord-ouest est faible à parfois modéré en cours de journée.

Jeudi, le ciel sera partiellement nuageux mais le temps généralement sec. Seule une faible averse locale sera possible l'après-midi. Maxima de 15 à 21 degrés. Le vent faible de secteur sud-ouest deviendra en journée parfois modéré de secteur ouest.

Vendredi, des périodes ensoleillées alterneront avec des champs nuageux. L'après-midi, quelques petites averses pourraient se produire. Les maxima seront compris entre 16 et 21 degrés. Le vent sera modéré, d'abord de sud-ouest à ouest, ensuite virant au nord-ouest à nord.

Le jeudi de l'Ascension tombe le 30 mai cette année et vous serez sans doute nombreux à faire le pont vendredi pour vous assurer un long week-end. Mais cela en vaudra-t-il la peine ? Eh bien... Les tendances actuelles communiquées par l'Institut Royal de Météorologie (IRM) n'incitent guère à l'euphorie. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche présentente toutes une même température maximale qui est de... 15°C. "Mais au début du mois de juin, les températures grimperaient progressivement vers 20 degrés", tente de consoler l'IRM. C'est gentil mais début juin, le congé de l'Ascension sera fini. En même temps, c'est un temps idéal pour les étudiants. Ils étudieront.