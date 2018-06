Prévisions météo: MONTAGNE RUSSE dans les températures cette semaine

Commençons par le temps de ce mardi avec un ciel qui restera très nuageux mais généralement sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 17 degrés dans les Hautes Fagnes et 20 à 22 degrés dans le centre.



Le soleil et la chaleur feront leur retour mercredi, avec des maxima entre 22 degrés à la mer et jusqu'à 29 degrés en Campine, sous un vent modéré de sud-ouest à ouest. MAIS jeudi, les températures vont retomber à des maxima entre 16 et 19 degrés. Le pays sera dans un premier temps traversé d'ouest en est par une faible zone de pluie. Le temps restera ensuite variable avec des éclaircies mais aussi quelques averses par endroits.

Les jours d'après, l'air persistera dans la fraîcheur avec des températures sous la barre des 20°C.