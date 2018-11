Profitez-en, c'est le dernier jour de soleil: la pluie arrive, mais le froid va rester...

La semaine s'annonce hivernale, avec des températures ne dépassant plus les 9 degrés, un ciel relativement couvert et des averses, parfois neigeuses.

Après un vendredi et un samedi très agréable au soleil, qui a fait grimper le mercure durant l'après-midi, le temps sera encore sec et ensoleillé ce dimanche mais le vent sera piquant. Les températures seront comprises 5 degrés en Ardenne et 7 ou 8 degrés en plaine, selon les pérvisions de l'IRM. Le vent, modéré, soufflera d'est à nord-est et accentuera l'impression de froid.



En soirée, le ciel sera toujours dégagé. C'est pendant la nuit que le temps va se gâter: les premiers champs nuageux apparaîtront à partir du nord-est, mais le temps restera sec. Les minima seront compris en début de nuit entre -3 degrés en Ardenne et 1 degré en bord de mer.

Lundi, les nuages domineront le ciel, avec un risque de faible averse locale. Le thermomètre affichera 2 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés localement en Flandre. Le vent de nord-est sera désagréable, avec des pointes de 55 km/h.

Mardi, comme la veille, des périodes très nuageuses et des éclaircies sont attendues. Quelques faibles averses localisées seront possibles. Elles devraient devenir un peu plus nombreuses en soirée et même parfois adopter un caractère hivernal. Un peu de neige pourrait tenir au sol jusque mercredi matin par endroits en Haute Belgique. Maxima de 0 degré en Hautes Fagnes à +4 ou +5 degrés du centre à l'ouest du pays. Vent piquant, modéré à parfois assez fort d'est-nord-est.



Mercredi, le temps pourrait rester sec toute la journée avec quelques champs nuageux et des éclaircies assez généreuses. Maxima de 4 à 8 degrés. Vent faible à modéré de sud-est revenant au secteur est.



Jeudi, après des gelées nocturnes presque généralisées, le ciel deviendra partiellement nuageux. Le temps restera généralement sec. Maxima de 4 à 8 degrés.



Après une nuit encore relativement froide et le risque de formation de brouillard givrant, le temps sera encore légèrement variable ce vendredi avec le risque d'une averse de pluie localisée. Maxima de l'ordre de 8 ou 9 degrés dans le centre.



Samedi, une zone de précipitations pourrait éventuellement nous toucher à partir de la France mais cela reste à confirmer. Maxima jusqu'à 7 degrés.