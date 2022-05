Le soleil se fait généreux ces derniers jours et les températures sont toutes aussi clémentes. Un temps qui sourit forcément au roi des beaux jours : le barbecue.

Vous avez certainement été nombreux ce week-end à dépoussiérer votre engin pour y cuire brochettes et saucisses en tous genres.

La semaine qui s'annonce contient une bonne et une moins bonne nouvelle pour les pros de la brochette. Jusqu'à mercredi, le soleil sera de mise et les températures resteront très élevées avec mercredi comme point d'orgue. Le troisième jour de la semaine sera "la journée la plus chaude" avec des températures pouvant aller jusqu'à 30 degrés.

En revanche, la moins bonne nouvelle arrive jeudi pour les amateurs de grillades. "Peut-être des orages de chaleurs à partir de jeudi", des précipitations qui apporteraient jusqu'à 30 litres d'eau par mètre carré.

Une moins bonne nouvelle pour les barbecues, mais qui relève presque du miracle pour les nombreux agriculteurs qui attendent la pluie depuis des semaines pour leurs cultures.

Les prévisions jour par jour

Lundi : Ce lundi après-midi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, avec un risque d'une averse (orageuse), surtout dans l'est. Ensuite, il y aura davantage de soleil depuis l'ouest. Les maxima seront compris entre 19 et 25 degrés.

Mardi, le ciel sera partiellement nuageux avec de nouveau le risque d'une averse locale. Un temps totalement sec et plus ensoleillé reviendra par l'ouest en cours de journée. Les maxima varieront entre 21 ou 22 degrés à la mer et en Hautes Fagnes et 26 à 28 degrés en Basse et Moyenne Belgique.

Mercredi, il fera assez ensoleillé avec pas mal de nuages élevés et parfois d'étage moyen. Une petite averse localisée n'est pas à exclure. Il fera très chaud avec des maxima de 25 degrés en Haute Belgique à 28 degrés dans le centre. Par endroits, on pourra atteindre les 29 ou 30 degrés.

Jeudi, il fera lourd avec des averses et de l'orage, dès le début de journée. Les maxima dans l'intérieur seront compris entre 25 et 30 degrés, voire un peu plus. Au fil des heures, les orages pourront gagner en intensité. A la mer, il fera plus frais avec des maxima de l'ordre de 21 degrés.

Vendredi, des périodes ensoleillées alterneront avec des passages nuageux. Des averses orageuses, parfois intenses se développeront. Les maxima seront compris entre 19 et 25 degrés sous un vent faible puis parfois modéré d'ouest à sud-ouest.