Prolongation du temps chaud et estival

(Belga) Le temps chaud et estival de ce jeudi va persister "au moins jusqu'en début de semaine prochaine", selon les prévisions à la mi-journée de l'IRM. Les maxima pourraient atteindre 30° la semaine prochaine.

Après un jeudi chaud au ciel dégagé, à l'exception de quelques nuages inoffensifs, la journée de vendredi sera elle aussi chaude et généralement ensoleillée avec des maxima entre 20° à la mer et 29° en Campine. De légers développements nuageux pourront se former sur le sud-est du pays. Le vent sera généralement modéré, de nord-nord-est à nord-est. (Belga)