Prudence au volant: des routes GLISSANTES redoutées à plusieurs endroits dans la nuit de mardi à mercredi

L'Institut royal météorologique (IRM) s'attend à des routes glissantes en Ardenne durant la nuit de mardi à mercredi. Il a en effet émis un avertissement jaune pour les provinces de Liège et de Namur.

Les températures au sol pourraient être temporairement négatives dans ces régions avec un risque de formation de plaques de givre ou de glace très localisées.

L'avertissement vaut de ce mardi 20h00 à mercredi 09h00.



De la pluie à partir de mercredi

Mercredi, le ciel se couvrira progressivement dans toutes les régions avec des périodes de pluie ou de bruine. Les maxima seront compris entre 5 et 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 9 et 11 degrés dans les autres régions. Des pluies plus marquées affecteront le pays en soirée et les minima seront compris entre 5 et 11 degrés.

Jeudi, la nébulosité sera abondante avec des pluies intermittentes, généralement faibles. Il fera doux avec des maxima de 10 degrés en Ardenne à 13 degrés dans l'ouest.