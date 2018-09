Prudence de mise: de fortes rafales sont prévues ce dimanche

Alerte lancée chez nous. Le vent va souffler fort déjà cette nuit et surtout demain. Des rafales de plus de 80 km/h. Recommandation logique : ne pas se balader demain dans les parcs et les bois. L’ensemble des parcs et bois de la Région bruxelloise seront d'ailleurs fermés au public demain à partir de 14h et jusqu'à lundi matin.

Dimanche, le ciel va de devenir très nuageux. A l'aube, il pourrait faire encore relativement sec sur la partie nord du pays mais des pluies soutenues ou d'intenses averses s'imposeront rapidement. Sur le sud du pays, quelques orages locaux ne seront pas exclus. Il fera frais avec des maxima de l'ordre de 14 à 15 degrés sur la plupart des régions. Dans l'extrême sud­ est du pays, les maxima pourront encore atteindre 17 degrés.

Le vent sera généralement faible et variable en début de journée. Par la suite, il deviendra modéré et localement assez fort de nord­ nord­ ouest. A la mer, le vent sera assez fort à fort. L'IRM prévoit des rafales de 50 à 70 km/h dans de nombreux endroits, mais localement et principalement à la côte et en haute Belgique, des valeurs de 80 km/h pourront être atteintes, voire même un peu plus. L'IRM émet d'ailleurs un avertissement jaune pour risque de vent. Celui-ci sera en vigueur de dimanche 13h00 jusqu'à minuit sur l'ensemble du territoire.

Lundi, la nébulosité sera variable avec des éclaircies et des passages nuageux parfois accompagnés d'une averse. Le retour d'un temps sec et ensoleillé est prévu pour mardi.