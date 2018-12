Prudence de mise: le vent va souffler très fort ce soir et cette nuit

Des rafales de 80 à 90 km/h sont possibles dans la nuit de samedi à dimanche, avertit l'IRM.

Samedi soir et durant la nuit de samedi à dimanche, des rafales de 80 à 90 km/h seront possibles, voire davantage sous une averse orageuse, avertit l'Institut royal météorologique (IRM). L'avertissement débute samedi dès 17h00 et court jusqu'à 07h00 dimanche. Il prévaut pour l'ensemble du pays.

Les parcs liégeois fermés en raison des rafales de vent attendues.

En raison de rafales de vent attendues sur le pays, la Ville de Liège a décidé de fermer l'accès aux parcs dès ce samedi après-midi et ce jusque dimanche dans la matinée, a-t-on appris auprès de la police de Liège. Il s'agit d'une mesure préventive. Les pompiers de la zone de secours de Liège sont actuellement fortement sollicités pour des tronçonnages d'arbres.

Dimanche, le ciel sera d'abord généralement nuageux et des averses en provenance de la mer du Nord traverseront le pays. Ces averses pourront localement être intenses et accompagnées d'un coup de tonnerre et de rafales de 60 à 80 km/h. Dans le courant de la journée, le temps deviendra plus sec et plus calme avec des éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima se situeront entre 5 et 10 degrés. Le vent sera modéré à assez fort, et à la côte parfois fort, de secteur ouest­ sud­ ouest virant au secteur ouest­ nord­ ouest, selon les prévisions de l'IRM.