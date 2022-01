L'Institut royal météorologique (IRM) émet une alerte jaune aux conditions glissantes de 19h samedi à dimanche matin, pour toute la Belgique à l'exception des provinces de Flandre orientale et Flandre occidentale. "Ce soir et cette nuit, des plaques de givre ou glace pourront se former par endroits et rendre les routes glissantes, surtout sur le centre et le sud-est du pays."