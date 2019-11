Prudence si vous prenez la route ce samedi matin: des plaques de givre pourraient se former

Ce samedi matin, il y aura risque de plaques de givre et, en Haute Belgique, risque de bancs de brouillard givrant. Ensuite, nous prévoyons parfois de larges éclaircies mais aussi quelques nuages. Dans le courant de la journée, des champs nuageux se développeront principalement sur la moitié ouest du pays avec éventuellement une averse locale en fin d'après-midi. Sur l'est, les éclaircies resteront plus larges. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Ardenne et 7 ou 8 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré de secteur sud à sud-est.

Ce soir, le ciel sera encore nuageux sur l'ouest et le centre du pays avec éventuellement une averse localisée. Durant la nuit, le ciel deviendra peu nuageux à partir de l'est, avec localement un risque de formation de bancs de brouillard givrant. Le refroidissement nocturne sera marqué, avec des minima de 0 à -3 degrés dans l'intérieur des terres et autour de +1 degré en bord de mer. Le vent deviendra faible, généralement de secteur sud-est.

Dimanche, gare au brouillard givrant

Dimanche, le temps devrait aussi rester sec avec des éclaircies parfois larges. La matinée sera toutefois froide avec un risque de bancs de brouillard givrant. En fin de journée, le ciel deviendra plus nuageux, surtout sur l'est du territoire, avec un risque de quelques précipitations hivernales. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Haute-Fagne et 7 degrés dans l'ouest du pays, sous un vent faible de direction variable.

Voici les prévisions pour la semaine prochaine:

Lundi, le ciel sera souvent nuageux avec parfois quelques pluies, surtout sur la moitié ouest du pays. Les maxima se situeront autour de 7 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest.

Mardi, le temps deviendra généralement sec, sous un ciel partiellement à très nuageux. Les maxima seront de l'ordre de 7 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré de secteur sud.

Mercredi, le temps restera probablement sec avec quelques éclaircies et des maxima autour de 7 ou 8 degrés.

Jeudi, une perturbation devrait déterminer notre temps et donnera parfois lieu à un risque de faibles pluies. Il fera plus doux, avec des maxima autour de 10 degrés.

Vendredi, les champs nuageux seront nombreux et pourraient conduire à quelques pluies, surtout sur l'ouest du territoire. Nous prévoyons des maxima jusque 12 degrés.