Prudence sur les routes ce soir: des conditions glissantes et du brouillard sont attendus

Durant la nuit du réveillon, de larges éclaircies se dessineront dans le ciel, mais un brouillard épais enveloppera de nombreux endroits dans le centre et l'est du pays. Il pourrait être givrant, avertit l'Institut royal météorologique (IRM). "En cours de nuit, en de nombreux endroits, se formeront de la brume et du brouillard, givrant principalement sur la partie centrale et orientale du pays, conduisant à la formation de plaques de givre. L'ampleur du brouillard et des conditions glissantes est un facteur incertain et dépendra de l'importance des éclaircies. Dès lors, la nuit prochaine, à cause du trafic durant la nuit de réveillon et du caractère potentiellement étendu des conditions glissantes, la décision d’un avertissement orange a été prise pour une grande partie du pays", indique l’IRM.

Les minima seront proches de -4°C en Hautes-Fagnes, 0°C dans le centre et 1 ou 2°C dans l'ouest.

La journée de mardi débutera à nouveau sous la grisaille et le brouillard. Au cours de la journée, le ciel hésitera entre éclaircies et passages nuageux dont certains pourront être tenaces, surtout au nord du pays. Le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 1 et 6°.