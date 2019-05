Prudence sur les routes dans les prochaines heures: la neige de retour, des plaques de glace possibles

Attention si vous prenez la route, ce samedi soir. L'IRM, l'Institut Royal Météorologique, prévoit des plaques de glace et des averses hivernales, au sud du sillon Sambre et Meuse. Cela pourrait rendre les routes particulièrement glissantes. Côté météo, on pourrait ne pas en avoir fini avec la neige. L'IRM fait savoir à ce propos: "Ce samedi soir, nous prévoyons encore quelques averses qui prendront la forme de neige ou neige fondante en Ardenne. Cette nuit, le temps deviendra temporairement plus sec avec de larges éclaircies. Après minuit, de nouvelles averses seront possibles à partir de la mer du Nord."

Il va falloir être patient

Les minima descendront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes, 4 degrés dans le centre et +7 degrés à la côte. Des gelées au sol seront à craindre dans pas mal de régions. Le vent de nord-ouest deviendra progressivement faible à modéré dans l'intérieur et restera parfois assez fort à la côte. Rafales jusque 60 km/h. Demain matin, le temps restera froid et variable. Emilie Dupuis, notre présentatrice météo, précise: "Ce mauvais temps va nous accompagner au moins jusqu'au week-end prochain. Pas d'amélioration en vue avant le lundi 13 mai. Patience."