Prudence sur les routes: du brouillard prévu sur tout le pays ce soir

L'Institut royal de météorologie (IRM) prévoit, jeudi soir et dans la nuit, la formation de brouillard en beaucoup d'endroits, avec des visibilités parfois limitées à moins de 500 mètres et localement 200 mètres. Toutes les provinces sont concernées par cette alerte jaune. Le brouillard commencera à se former à partir de 22h00 en Hainaut ainsi qu'en Flandres occidentale et orientale, mais à partir de 01h00 dans les autres provinces du pays. La brume devrait être dissipée à partir de 14h00 vendredi.

