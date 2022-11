Quarante millions de personnes sous vigilance tornade aux États-Unis

(Belga) Environ 40 millions de personnes se trouvaient mardi soir sous vigilance tornade dans le sud et le centre des États-Unis, selon les services météorologiques américains, qui ont averti que la situation était "particulièrement dangereuse" dans certaines zones.

Les régions où le risque de tornade est le plus fort sont notamment situées dans le Mississippi, la Louisiane et l'Alabama, des États du Sud. Des tornades, "dont certaines pourraient être fortes", risquent de s'y développer dans la soirée et la nuit, ont prévenu les services météo (NWS) dans une note spéciale, diffusée seulement dans les rares cas où la menace est la plus élevée. Quelques tornades avaient déjà été observées mardi en milieu de soirée, en Louisiane et dans le Mississippi, sans que des dégâts ne soient pour l'heure constatés. Des orages et des vents violents sont également attendus. Plus au nord, des parties de l'Indiana, du Tennessee ou de l'Ohio sont également concernées par la vigilance tornade, mais le risque y est plus faible. Ce phénomène météorologique, aussi impressionnant que difficile à prévoir, est relativement courant aux États-Unis, notamment dans le centre et le sud du pays. Il n'en reste pas moins parfois dévastateur. Il y a près d'un an, en décembre 2021, environ 80 personnes avaient perdu la vie après le passage de plusieurs tornades dans le Kentucky. (Belga)