Que faire pour retrouver un beau gazon tout vert? Ne pas arroser!

Nos pelouses mettront du temps à se remettre de cette sécheresse. Y a-t-il quelque chose à faire pour tous ceux qui voudraient soigner leur gazon brûlé ? Julien Modave et François-Xavier Van Leeuw se sont posé la question pour le RTL info 13h.

De la paille sur plusieurs centaines de mètres carrés, Francine Castermans, propriétaire d'une maison du côté de Pepinster, désespère devant sa pelouse. "Nous avion un green superbe, on pouvait presque faire un golf ici tellement c'était beau, et voilà ce qui reste", déplore-t-elle.

"Il y a beaucoup de paille partout, confirme Kevin Nizet, jardinier. Le gazon, toute sa partie aérienne est morte".

Que faire ? Comment redonner vie à ce gazon qui meurt ? En fait, rien…

"Dès qu'il va recommencer à pleuvoir, le gazon va reprendre aussi. Il y a tout un tas de graines qui sont présentes sur le sol, qui n'ont pas germé, avec la sécheresse, qui vont se remettre à germer. Donc il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est, attendre la pluie", explique encore le jardinier.





Attendez la pluie et n'arrosez pas vous-même

On vous a peut-être parlé de l'intérêt de scarifier la pelouse, c'est-à-dire, de l'ouvrir en piquant la terre, mais ça aussi c'est inutile.

"Ça va faire des lignes dans le sol de manière à ouvrir la croute si vous voulez, la surface. Mais ça va aussi ressortir les racines, donc elles vont être mises à nu et elles vont bruler à cause la chaleur", ajoute Kevin Nizet.

L'engrais n'a aucun intérêt non plus. La seule chose qui compte, c'est de l'eau, mais n'arrosez surtout pas vous-même, il en faut en quantités bien trop importantes, et le ciel pourrait ne apporter en suffisance, histoire de redonner un peu de couleurs à nos campagnes.