Que nous réserve la météo pour ce week-end?

Le début de journée sera froid avec localement de la brume ou des bancs de brouillard. Ensuite, le temps deviendra ensoleillé avec quelques voiles d’altitude. Les maxima varieront de 7 ou 8 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne à 10 ou 11 degrés dans les autres régions, sous un vent faible à parfois modéré qui s'orientera progressivement au secteur sud à sud-est.



Ce soir et cette nuit, le temps restera sec et le ciel deviendra peu nuageux à serein. Surtout en basse et moyenne Belgique, de la brume ou un banc de brouillard pourra se former. A la mer, on prévoit davantage de champs nuageux en cours de nuit. Les minima se situeront entre -1 et +3 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est.



Dimanche, après une matinée à nouveau fraîche et avec éventuellement un peu de grisaille, le temps sera calme et ensoleillé avec parfois quelques nuages passagers. Les maxima se situeront entre 11 et 14 degrés, sous un vent faible de sud-est, devenant parfois modéré l'après-midi.





Remontée du mercure en début de semaine prochaine



Lundi et mardi, des courants méridionaux très doux s'établiront sur l'Europe Occidentale. Le temps sera généralement sec avec des éclaircies et des maxima jusqu'à 16 ou 17 degrés lundi et même 18 ou 19 degrés mardi. Le vent de sud à sud-est sera faible à modéré.

Mercredi, une zone de pluie ondulera sur l'ouest de la France et les îles Britanniques en se décalant lentement vers l'est. Elle traversera notre pays sous forme atténuée durant la nuit suivante ou la journée de jeudi. A l'avant, de l'air très doux déterminera encore notre temps ce mercredi. Les températures pourront dépasser 15 degrés mais une averse ne sera pas exclue dans l'est. Le vent de sud se renforcera. A partir de jeudi, des courants maritimes plus humides et un peu plus frais envahiront nos régions. Le ciel sera plus nuageux avec parfois un peu de pluie ou une petite averse. Le vent basculera temporairement au sud-ouest et les températures repasseront sous les 15 degrés.