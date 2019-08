Quel temps fera-il pour la rentrée scolaire? Voici les tendances météo pour début septembre

Vous vous en êtes sans doute déjà délecté ce week-end en lisant ou regardant les prévisions météo pour cette nouvelle semaine. Il va faire très beau en cette fin de mois d'août qui représente, mais personne ne l'a oublié, la fin définitive des vacances pour petits et grands (ce sera désormais le tour des retraités ou des jeunes travailleurs qui ont attendu septembre et des lieux moins bondés de touristes).

Mais quel temps aurons-nous pour la semaine suivante, celle de la rentrée ? Les élèves du primaire et du secondaire rentreront-ils sous le soleil ou dans la grisaille ? Avec un pull ou un tee-shirt ? L'Institut Royal de Météorologie (IRM) a livré les grandes tendances météo pour les deux prochaines semaines.: "Nos régions pourraient être soumises à un flux de sud-ouest sans excès thermique (les températures restant proches des normales de saison, soient 20 à 21 degrés sur le centre) avec un temps variable. Les conditions pourraient d'abord rester assez anticycloniques avec des périodes généralement sèches et de larges éclaircies, puis le risque d'averses augmentera éventuellement en fin de période", nous apprennent les scientifiques. En langage simplifié, on peut s'attendre à un temps plutôt agréable, avec des températures tournant aux alentours des 20°C pendant toute la semaine. Bien entendu, ce ne sont que des tendances et la météo, parfois capricieuse, pourrait légèrement changer d'ici-là. Mais enfin, ces premières prévisions incitent à l'optimisme.